MERVE YURTYAPAN

Ünlü yıldızların gözü Türkiye'de. Sadece yaz aylarında değil artık 12 ay boyunca Türkiye'ye seyahatler devam ediyor. Yaz aylarında Akdeniz ve Ege kıyılarına akın eden ünlüler, havaların soğumasıyla rotayı İstanbul ve Kapadokya'ya çevirdi.







ABD'li fenomen Kaz Sawyer da geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Sosyal medyadaki platformlarda 1,6 milyon ve 8 milyon gibi yüksek takipçileri olan fenomen, geçen ay Singapur'un simgesi olan lüks bir otelin 55. katındaki sonsuzluk havuzuna gizlice girmişti. Bu görüntüleri paylaştıktan sonra tüm dünyada haber olan ünlü yıldız, bu kez Kapadokya'da bir gezi gerçekleştirdi.







Kaz Sawyer, Kapadokya'da kaldığı birkaç gün içinde her yeri karış karış gezdi. İlk noktası Peri Bacaları olan Sawyer, mağaralara girip çekimler yaptı. Kendi başına tur yapan ünlü fenomen, traktör kasasında Kapadokya'yı gezdi. Sawyer, yerel halka uğramayı da ihmal etmedi. Kadınlarla birlikte mutfağa giren Sawyer, biberleri doğrayıp et yemeği yaptı.







Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Kaz Sawyer, herkesin sevgisini kazandı.

Genç fenomen, "Bu benim için tam bir maceraydı, çok güzel yerler gördüm" dedi ve Kapadokya'nın büyüleyici bir şehir olduğunu söyledi. Sawyer'ın gezi sonrası çektiği eğlenceli videoları sosyal medyada paylaştı ve binlerce beğeni aldı. Birçok kişi Sawyer'a bu güzel deneyimi kendileri de yaşamak istediğini belirtip yorumlar yaptı.







Milyonlarca takipçisi olan ünlü yıldızların ülkemize gelip gördükleri yerleri ve deneyimledikleri lezzetleri takipçileriyle paylaşmaları, hem tanıtım hem de turizm açısından çok önemli.