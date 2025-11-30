Geçmişi irdelemiyorum ileriye bakıyorum

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Aslı Gümüşel, Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen ile 2 yıl önce evliliğini bitirmişti.

Gümüşel, 23 yıllık evliliğini bitirdikten sonra iş hayatına ağırlık verdi ve markasıyla büyük başarılar kazandı. Yola yalnız devam ederken yaşadıklarını açık yüreklilikle anlatan Gümüşel, "Bu süreci iyi becerdim mi bilemiyorum ama bana iyi gelen iki yöntem var. Geçmişi irdeleme, ileriye bak. Zor zamanlarımda dua etmek, dinlenmek, dostlarımla sohbet etmek, acıklı olmayan enerji veren şarkılar dinleyip dans etmek bana iyi geliyor" dedi.

ŞÜKREDİYORUM

Boşandıktan sonra nasıl günlerden geçtiğinden de bahseden Gümüşel, şunları söyledi: "Yalnızlığın zor yanları var elbet ama bakış açım gelenin hep hayırlı olduğuna inanmak. Bugün yaşadığım her şey için iyi ki diyorum. Elimde olan güzelliklerin farkında olup şükrediyorum." Tek başına ayakları üzerinde durmaya çalışan kadınlara tavsiyelerde de bulunan sosyetik isim, "O ne dedi, bu ne dedi demeyi bırakın. Kalbinizin sesini dinleyin. Kolay yolu seçmeyin, çalışın, kendinizi ihmal etmeyin. Spor yapın, dedikodudan uzak durun ve akışa güvenin" diye konuştu.

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine hitap eden Gümüşel, benzer yollardan yürüyen kadınlara destek oluyor ve güçlü olmaları için onları motive ediyor. Umarım onun bu güçlü duruşu birçok kişiye örnek olur...



RUHU BESLEMEK BİLE İNSANI GÜZELLEŞTİRİR

Aslı Gümüşel, güzelliği için kendini sürekli geliştirdiğini, dış görünüşünü ruhuyla beslediğini anlattı: "Güzelliğin sadece fiziksel olarak algılanmasını haksızlık olarak görüyorum. Sonucu mükemmel olmasa da hem genetik hem de doğru dokunuşlar, ruhunuzu ve zihnimizi besleyerek, eğiterek aynı zamanda dinleyerek senin en iyi versiyonunu oluşturuyor."