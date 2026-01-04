MERVE YURTYAPAN

Dila Tarkan, son dönemde cemiyet hayatının en konuşulan isimlerinden. London College of Fashion'da Fashion Management okuduktan sonra New York'ta Parsons New School of Design'da Strategic Design and Management bölümünden mezun olan Tarkan, ardından Türkiye'ye dönüp aile şirketinde çalışmaya başladı.

Paylaşımlarıyla da kısa sürede geniş bir kitleye hitap eden ve sosyal medya fenomeni olan Dila Tarkan, sempatik ve doğal tavırlarıyla çok sevildi. 2022 yılında Dağhan Doğruer ile evlenen ve bir oğlu olan Tarkan, seyahatlerine ara vermeden devam ediyor. Arkadaş gruplarının en sevdiği kişi olan Tarkan, katıldığı davetlerde kostümleriyle de çok dikkat çekiyor.

HAREKETLİ BİR İNSANIM

Sosyetenin en farklı giyinen isimlerinden olan Dila, zaman zaman çılgın tasarımları giymekten de çekinmiyor. Dünyaca ünlü markaların en ilginç ve eğlenceli tasarımlarını seçen Dila Tarkan, her davetin yıldızı olmayı da başarıyor. Kardeşinin nişan törenine üzerinde domates, biber, limon figürleri olan bir elbiseyle katılan sosyetik güzel, o dönem yine çok konuşulmuştu. Hem eğlenceli konsepte uygun hem de farklı elbisesiyle herkesin ilgi odağı olmuştu. Dila'nın ünlü bir markadan satın aldığı ıstakoz çantası da çok meşhur.

Özellikle yaz aylarında gittiği akşam yemeklerinde bu çantasını yine ıstakozlu kolyesiyle kombinleyip kullanıyor. Bir de çok sevdiği ve vazgeçilmezi olan üzüm çantası var. Renkli elbiseleriyle düğünlerde ve özel gecelerde bu çantayla onu görebilirsiniz. Dila'nın, son aylarda da kuş figürlü aksesuvarı favorisi oldu. Her yere sarı renkteki kuşuyla birlikte gidiyor.

Tarkan, "Moda her zaman hayatımın bir parçasıydı ve benim için özgürlüğü ifade ediyor. Çok hareketli, neşeli bir insanım ve kıyafetlerimin karakterimi yansıtması gerektiğine inanıyorum. Rahat, renkli, şık ve farklı olmaya özen gösteriyorum" diyerek modanın kendisi için ne ifade ettiğini anlatıyor.

Dünyaca ünlü markaların çıkardığı farklı ve ilginç tasarımları görünce bunları kim nasıl kullanır diye düşünenlerden misiniz? Sürekli davetlere katılıp sık seyahat eden ünlü isimler kıyafetlerini çoğu zaman farklı aksesuvarlarla kombinlemek istiyor. İşte o zaman bu ilginç ve eğlenceli tasarımlar devreye giriyor. Dila Tarkan da bence bu parçaları kendisine en yakıştıran isimlerden...