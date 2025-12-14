MERVE YURTYAPAN

Usta oyuncu Gazanfer Özcan, 7'den 77'ye herkesin çok sevdiği, rolleri ve babacan tavırlarıyla herkesin hayran olduğu bir sanatçı. Hâlâ ekranlara gelen eski dizileri ve tiyatro oyunlarıyla unutulmaz bir isim haline geldi. Özcan'ı şimdi de izinden giden torunu Tarık Ündüz yaşatıyor.

Tarık, 19 yaşında konservatuvara girdi, 20 yaşındayken dedesini kaybetti. Sevgiyle büyümüş, çok güzel bir çocukluk geçirmişti. Dedesiyle çok güzel anılar biriktirmişti. Belki dedesiyle oyunculuk konuşacak kadar zamanları olmamıştı ama ondan aldığı mirası en güzel şekilde taşıdı.

Ailedeki oyunculuk aşkıyla büyüyen ve kendisini sahnelerde bulan Tarık Ündüz, son olarak 'Adile' filmindeki rolüyle konuşuluyor. Bu rol, öyle bir rol ki belki de dünya üzerinde birkaç kişiye nasip olacak cinsten. Çünkü Tarık Ündüz, bu filmde dedesi Gazanfer Özcan'ı canlandırıyor. Filmde Adile Naşit ile Gazanfer Özcan'ın güzel dostlukları anlatılıyor. Özcan, en zor anlarında Adile Hanım'ın hep yanında olmuş. Tarık Ündüz bu role hazırlanırken en çok annesi Fulya Özcan'ın desteğini almış. Annesinden Adile Naşit ile dedesinin anılarını dinlemiş. Bu rol Ündüz için hem çok duygusal oldu, hem de omuzlarına ayrı bir sorumluluk yükledi.

Tarık Ündüz ile konuşmamızda filme nasıl hazırlandığını şöyle anlattı: "Adile'de rol alacağım kesinleştikten sonra annemle Adile Naşit ve dedemin arkadaşlıkları üzerine çok konuştuk. Annemden o dönemi tekrar tekrar dinledim. Bu hem benim hem de annem için çok özel bir film oldu."



DEDEM BİR OYUNUMDA DUYGULANIP AĞLAMIŞTI

Tarık Ündüz, hepimiz hayran olduğu Gazanfer Özcan ile nasıl bir dede torun ilişkileri olduğunu "Dedemle çok güzel bir iletişimimiz vardı. Bana hiç kıyamazdı. Okuldayken bir oyunumu izlemişti. Çok duygulanmış hüngür hüngür ağlamıştı. Bana çok güzel anılar bıraktı" diyerek anlattı.

Fulya Özcan ve Ündüz, filmi izlerken çok duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı. Onları geçmiş yıllara, çocukluklarına götürdü bu film. Özcan ile geçen mutlu günlerini andılar…

Gazanfer Özcan, hep güzel anılarla hatırlanan, herkesin yüzünde bir gülümseme bırakan bir sanatçı oldu. Torunu Tarık da onun izinden giderken, beyefendiliği, nezaketi ve düzgün duruşuyla herkesin sevgisini kazandı. Tarık Ündüz, yakında da atv ekranında yayınlanacak A.B.İ. dizisinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni rolünü de merakla bekliyoruz…