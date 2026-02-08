MERVE YURTYAPAN

Ünlü şarkıcı Yasemin Yürük, bir dönemin popüler grubu Hepsi'nin üyesi olarak tanındı. Uzun yıllar şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan hatta dizilerde rol alan Yürük, grubun dağılmasıyla ekrandan uzak kaldı.

Geçtiğimiz aylarda 20 ünlünün yarışacağı şov programının çekimleri için Belçika'ya giden Yasemin Yürük, son günlerde yeniden gündemde. Hepsi grubunun üyelerinin yaptığı açıklamalarla zaman zaman polemiklere konu olan ünlü şarkıcı, yumurtalıklarını dondurduğunu açıklayarak da dikkat çekmişti. Geçtiğimiz yıl operasyon geçirdiğini açıklayan Yürük, yaşadığı süreci anlattı: "Öncelikle kadın doğum uzmanınızla görüşmelisiniz. Kafanıza göre yapabileceğiniz bir şey değil. Yumurtalıklarınızı dondurduğunuzda bir daha çocuğunuz olmayacağı düşüncesi tamamen yanlış. Aslında ben biraz geç kaldım. Ne kadar erken o kadar iyi. Öncesinde doktorumum önerdiği vitaminleri kullandım. Tosuncuk gibi beslendim, kan değerlerimin iyi olması için çalıştım. 3 ay öncesinde çok iyi beslenmeye başladım. Doktor 2 enjeksiyon veriyor değerlerinize göre. Karnınızdan iğne yapıyorsunuz. Evde yapamayacağınız riskli bir şey değil. O yüzden kimsenin gözü korkmasın. Son dönemlerde daha sık kontrole gidiyorsunuz."







TEK BAŞIMA GİTTİM

Geçirdiği küçük operasyonun ardından yaşanabilecek aksiliklere de değinen Yasemin, "Operasyon günü aç karnına gidiyorsunuz. Ben tek başıma gittim. Yarım saat sürecek dediler. Gözümü açtığımda arkadaşlarım gelmişti. İşlem sonrasında şişkinlik oluyor. Doktorum 'Sürekli hoplayıp zıplama' dedi. Ben 3. gün iyileştim diye spor yaptım, yürüyüşe çıktım ama sonrasında çok zor günler geçirdim. 3 gün ağrıdan yattım. Karnım davul gibi oldu, hamile gibi şiştim. Ancak sonrasında geçti. Bu arada dondurduğunuz yumurtalıkların saklanması için 5 yıllık ücret veriyorsunuz. O da çok yüksek değil" dedi.







DOKTORUNUZA DANIŞIP SAĞLIKLI YÖNTEMİ UYGULAYIN

Yasemin Yürük, kendisi gibi yumurtalıklarını dondurmak isteyen ama ne yapacağını bilemeyen ya da bu operasyondan korkanlar için yaşadıklarını açık açık anlattı. Benzer durumları yaşayan kişilerin tecrübelerini dinleyip fikir edinmek önemli. Ancak en önemlisi kendi doktorunuza danışıp sizlere uygun olan en sağlıklı yöntemi uygulamak.