Bize iman eder gibi görünen ikiyüzlüler değil, teslim olanlar lazım.

Bize, isyan ettik diyenler değil, iman ettik diyenler lazım.

Bize, barışa, kardeşliğe, merhamete, sevgiye çağıranlar lazım.

Bize, kem sözden, çirkin üsluptan ve saldırgan sözlerden uzak onurlu insanlar lazım.

Bize, Kitabı ve peygamberi duyduk ama kalbimizde yer açmadık diyenler değil, işittik ve kabul ettik diyenler lazım.

Bize, bırakın haramı, şüpheli olan kazancı bile evinize sokmayan lazım.

Hz. Ali kendisiyle savaşan Cemel ashabının şehitlerine; onlar bize isyan eden kardeşlerimizdir. Onların namusu ve malları dokunulmazdır demişti. Bize Hz. Ali yürekliler lazım.

Bize, riyanın, kul hakkının, hırsızlığın, arsızlığın cahili olmak yakışır.

Bize, gönül yıkmak değil, gönül yıkamak lazım.

Bize, tevazu, sabır, direnç, iyi ahlak, temiz yüz lazım.

Bize, şeytan taşlar gibi kibir, gurur, haset, kıskançlık, hazımsızlık ve şirk putlarını taşlamak lazım.

Bize Müslüman'ı -kayıtsız şartsız- sevmek lazım.

Benim cemaatimden, hizbimden, grubumdan, meşrebimden olanı desteklerim, hatta canımı veririm; başka Müslüman'ın ise canı çıksa dönüp bakmam demeyen samimi Müslüman lazım.

Kısacası; bize insan lazım. Vicdan lazım. İnsanlık lazım. Efendilik lazım. Huzur lazım. Kardeşlik lazım. Benden olmayana da tahammül ve anlayış lazım.