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NİHAT HATİPOĞLU
06 Nisan 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Hayvan dövüştürmeyin

İbn Abbas der ki; Efendimiz hayvanların arasını kızıştırıp güreştirmeyi yasakladı. (Ebu Davud, Tirmizi)
Kureyş'in gençleri canlı tavuğu ok atarak hedef etmişlerdi. İsabet ettiremeyen, diğerine para veriyordu. İbn Ömer bu iğrenç işkenceyi görünce müdahale etti. Gençler dağıldılar. Hz. Ömer'in oğlu şöyle dedi; Hz. Peygamber (s.a.v.) canlı bir şeyi hedef yapıp işkence edenler cennetten uzaklaştırılacak buyurdu. (Buhari, Müslim)
Günümüzde hayvanlara zulmediliyor. çe duygularla masumlar işkenceye tabi tutuluyor. İnsan olan, vicdan sahibi olan kişi hayvana eziyet edemez. Bilakis yaralı hayvanı taşımak, tedavi etmek, doyurmak, içirmek birer ibadettir.

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