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NİHAT HATİPOĞLU
06 Nisan 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Sonra namazı terk ettiler

suresinde temiz zürriyetleriyle Peygamberler anlatılır. Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve diğer nebilerin zürriyetlerine işaret edilir. Onların Allah'ın ayetlerini duyduklarında ağlayarak secdeye kapandıkları anlatıldıktan sonra şöyle buyurulur:
- Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar. Nefislerinin arzularına uydular. İleride azgınlıklarının cezasını çekecekler.
Ancak tevbe eden, iman eden ve iyi ameller işleyenler hariç. Bunlar cennete girecekler. Ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır." (Meryem, 59-60)
Rabbim bizleri namazı terk edip nefislerine uyanlardan eylemesin. Namazın da hakikatini yakalayanlardan eylesin.

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