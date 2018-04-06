Meryem suresinde temiz zürriyetleriyle Peygamberler anlatılır. Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve diğer nebilerin zürriyetlerine işaret edilir. Onların Allah'ın ayetlerini duyduklarında ağlayarak secdeye kapandıkları anlatıldıktan sonra şöyle buyurulur:

- Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar. Nefislerinin arzularına uydular. İleride azgınlıklarının cezasını çekecekler.

Ancak tevbe eden, iman eden ve iyi ameller işleyenler hariç. Bunlar cennete girecekler. Ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır." (Meryem, 59-60)

Rabbim bizleri namazı terk edip nefislerine uyanlardan eylemesin. Namazın da hakikatini yakalayanlardan eylesin.