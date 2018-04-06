Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Nihat Hatipoğlu > Matematik hep vardı
NİHAT HATİPOĞLU
06 Nisan 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Matematik hep vardı

Ünlü matematikçi Cahit Arf'in dikkat çeken şu sözüne odaklanın; "Matematik her zaman vardı. oğlu onu buldu."
Allah varlığı yarattı. Kâinatı yarattı. Varlık ortaya çıktı. İnsan ise varlığını kâinatla bildi.
Yaratılmış olan insan; kendisinden bağımsız müthiş bir kâinatı keşfetti. Ve sahibinin farkına vardı.
Onun için tek yaratıcı mutlak hâkim olan Allah'tır. Bütün keşif, icat, buluşlar ise var olanı görebilmektir. Var olanları sentezlemedir. Onun için insanoğlu yaratan değil, yaratılandır. Arf'ın 'Matematik hep vardı. İnsanoğlu onu fark etti' sözü bunu anlatıyor.
Allah her daim vardır, hazırdır. İnsan O'nu keşfetti. Öğrendi. Vahiyle bildi.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN