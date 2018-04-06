Ünlü matematikçi Cahit Arf'in dikkat çeken şu sözüne odaklanın; "Matematik her zaman vardı. İnsanoğlu onu buldu."

Allah varlığı yarattı. Kâinatı yarattı. Varlık ortaya çıktı. İnsan ise varlığını kâinatla bildi.

Yaratılmış olan insan; kendisinden bağımsız müthiş bir kâinatı keşfetti. Ve sahibinin farkına vardı.

Onun için tek yaratıcı mutlak hâkim olan Allah'tır. Bütün keşif, icat, buluşlar ise var olanı görebilmektir. Var olanları sentezlemedir. Onun için insanoğlu yaratan değil, yaratılandır. Arf'ın 'Matematik hep vardı. İnsanoğlu onu fark etti' sözü bunu anlatıyor.

Allah her daim vardır, hazırdır. İnsan O'nu keşfetti. Öğrendi. Vahiyle bildi.