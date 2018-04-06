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NİHAT HATİPOĞLU
06 Nisan 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Dilini tut

Haset etme. Gıybet etme. Dedikodu etme. Laf taşıma. Boş konuşma. İnsanların ayıbına göz dikme. Israrcı olma. Edebini unutma. Sözüne hâkim ol. Heyecanlanıp lafı ağızdan kaçırma. Her sözünü tart. Altından kalkamayacağın sözü savurma. Çirkin sözün şehvetine kapılma. Küfretme. Hakaret etme. Her gizli ve açık sözün bir kitaba ahiret ameline yazıldığını unutma. Firavun ve Nemrut'tan daha zalim, Karun'dan daha zengin, Belam'dan daha kurnaz olamazsın. Şimdi bak; hepsi yer ile yeksan oldular. Geçmişe ibretle bak.
Sana değer verene değer ver. Sana menfaati için yanaşan senin ahiretteki yükünü hafifletmez. Yükünü taşıyacak gerçek sadıklarla yürü.
Sana bugün söz taşıyan, yarın senin sözünü taşıyacak. Bugün dostuna senin için ihanet, yarın dostu için sana ihanet edecek.
Velhasıl; dilini tut. Sevdiğini ölçülü sev. ettiğinden ölçülü nefret et.

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