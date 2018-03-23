Tevbe ve arınma her zaman mümkündür. Ancak üç aylar gelince imkânlar ve şartları biraz daha cömert davranır. Niyeti iyi olan kişi kendine uygun bir zemin bulabilir. Yeter ki doğru bir hamle yapabilsin.

Şimdi Recep ayındayız. Dün gece ibadetlere mabedin çoğalması anlamına gelen Regaip Kandili'ni karşıladık. İbadetlerin bahar mevsimine girdik. Önümüzde Miraç - Beraat ve Kadir geceleri var. Kur'an'la bizi tanıştıran Ramazan ayı var. Kısacası; şu veya bu nedenle Rabbinden, dininden, peygamberinden, camiden uzaklaşmış insanımız için üst üste fırsatlar kapıya geldi. Bizden samimi bir hamle gerekiyor.

Rabbimizle ahdimizi tazelemeliyiz. Kur'an'ı; ibret, ders ve mesaj alıp hayatımıza uygulamak için okumalıyız. Hz. Peygamberimizi anlatan bir kitap okumalıyız. Tevbe ve zikir birer vird gibi kalbimize yerleşmeli. Günlük dualar edinelim. Yüce Rabbimizin kendini bize tanıttığı esma'sına yönelmeliyiz. Rabbimizin isimlerini bolca zikredelim. Boş, gereksiz, dedikodu mahiyetinde, gıybet sayılan, faydasız sözlerden ve ortamlardan uzak duralım.

Kelime-i Tevhid'i ve anlamını düşünüp aklımızı vicdanımızı ve imanımızı Rabbimize teslim edelim.