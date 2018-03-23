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NİHAT HATİPOĞLU
23 Mart 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Ben sizin güveninizim

el-Eş'ari anlatıyor: Peygamberimizle akşam namazını kıldık. Sonra eve gitmeyelim de, yatsıyı peygamberimizle kılalım dedik. Birazdan Efendimiz geldi ve bizi görünce hâlâ buradasınız buyurdu. Dedik ki, seninle yatsıyı kılmak için bekledik. İyi ettiniz buyurdu. Sonra başını kaldırdı. Göğe baktı. Yıldızlar göğün emniyetidir. Yıldızlar gidince gökte olan olur. Buyurdu.
Ben de ashabımın güvencesiyim. Ben gidince ashabım hakkında yazılan başlarına gelir. Ashabım da ümmetimin güvencesidir. Onlar gidince ümmetimin önüne yazılan (va'd olunan) gelir. (Müslim, 207)

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