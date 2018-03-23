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NİHAT HATİPOĞLU
23 Mart 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Hz. Ömer’i uyutmayan sorumluluk

Zaman zaman uykusuna galip gelmek için başını duvara dayardı. belli zikirler yapar, yorgun düşünce de uzun uyumazdı. Şöyle derdi: 'Geceleyin uyursam kendime, gündüz uyursam sorumlu olduğum halka yazık ederim.'

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