Zaman zaman uykusuna galip gelmek için başını duvara dayardı. Gece belli zikirler yapar, yorgun düşünce de uzun uyumazdı. Şöyle derdi: 'Geceleyin uyursam kendime, gündüz uyursam sorumlu olduğum halka yazık ederim.'
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