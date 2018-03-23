Kişi Yüce Allah'ın kendisine verdiği sağlık ve sıhhat nimeti için bolca dua etmelidir. Şu dua sağlık nimetinin bir şükrü sayılır:

"Allah'ım! Bende bulunan her nimet yalnız sendendir. Senin ortağın yoktur. Yalnız sana hamd. Yalnız sanadır şükür."