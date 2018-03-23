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NİHAT HATİPOĞLU
23 Mart 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Sağlıktan dolayı dua edin

Kişi Yüce 'ın kendisine verdiği sağlık ve sıhhat nimeti için bolca dua etmelidir. Şu dua sağlık nimetinin bir şükrü sayılır:
"Allah'ım! Bende bulunan her nimet yalnız sendendir. Senin ortağın yoktur. Yalnız sana hamd. Yalnız sanadır şükür."

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