Ehli sünnet bir mezhebin adı değildir. Kur'an'a ve Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hadislerine bağlı olan anlayışın adıdır. Mezheplerin tümünün adıdır. Bu anlayışın içine İmam-ı Azam'ın, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmed'in oluşturdukları fıkhi ekoller, İmam Maturidi, İmam Eş'ari gibi itikadi ekoller girer. Ehli Sünnet bir çatıdır. Kur'an'a ve sünnete bağlılığın adıdır.

Bu kavram aynı zamanda; bid'at ve hurafenin karşısında duruşu da sembolize eder.

Ehli Sünnet bir mezhep değil; Kur'an ve sünnete bağlı bütün mezheplerin ismidir. Bütün Müslümanların bu çizgiyi sahiplenmeleri gerekir.