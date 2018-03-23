İdarecilerin işi hayli zordur. Sorumlulukları ağırdır. Ama Allah katında itibar ve faziletleri de o kadar çoktur. İdarecilerin etrafında, onların kulağına fısıldayıp ikbal planlayan ve düşmanlarını yok etmeye çalışan kötü niyetliler, fırsatçılar hayli çok olur. İdarecilerin bu konuda Yüce Allah'tan kendilerine gizli hallerin sırrını açmasını dilemeleri gerekir.

Hz. Peygamber (s.a.v.) namaza giderken sahabeden biri ona yanaştı ve kulağına bir şey fısıldadı. Efendimiz rahatsız oldu. Başkalarının aleyhine kendisine bilgi aktarılmasından rahatsız olduğunu belirtti.