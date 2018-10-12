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NİHAT HATİPOĞLU
12 Ekim 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Bir de gece namazı kılsa

Hz. Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki; Genç ve bekâr bir delikanlıydım. Efendimiz'in (s.a.v.) zamanında mescitte uyurdum. Bir gece gördüm. Rüyamda iki melek yanıma geldiler ve beni aldılar. Cehenneme götürdüler. Cehennem kuyu gibiydi. İçinde tanıdıklarım vardı. Ben de 'Cehennemden Allah'a sığınırım' demeye başladım. İki ayrı melek daha geldiler ve bana 'korkma' dediler.
Sabahleyin olunca bunu ablam Hz. Hafsa'ya anlattım. O da Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz'e anlatmış. Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuş; "Abdullah iyi adamdır. Bir de gece namazı kılsa." Ben bunu duyunca artık geceleri az uyur ve teheccüdü kaçırmaz oldum.

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