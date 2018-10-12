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NİHAT HATİPOĞLU
12 Ekim 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Dost yalnız Allah’tır

"Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki dost yalnız Allah'tır..." (Şura,9)
"O (Allah) sizin mevlanızdır. Ne güzel mevladır. Ne güzel yardımcıdır." (Hacc, 78)
Yüce Rabbimiz dosttur, mevladır, yardımcıdır.
Yüce Allah'ı bulmuş olanın kalbinin başka yerlere sapması ise bir felakettir. Bunu ayeti kerime şöyle hatırlatıyor.
'Rabbena la tuziğ kulubena ba'de iz hedeytena' ; 'Rabbimiz! Bizleri hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma.
Ve bize katından bir rahmet ihsan eyle.' (Ali İmran, 8)
Yüce Rabbimizin özel himayesinde olan Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bu ayetin ışığında şöyle dua ederdi; 'Ey kalpleri evirip çeviren! Benim kalbimi senin dinin üzerinde sabit eyle.'
Karanlık her gecede, sarsılmış her himmette, bereketini yitirmiş her duada, art arda gelen her derin sarsıntıda sığınılacak yegâne yariniz Rabbiniz, ilahınız, mevlanız olan Allah (c.c.) olmalıdır.

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