Bildiğiniz gibi peygamberimizin yol arkadaşlarının adı anıldıktan sonra "Allah onlardan razı olsun" anlamında Radıyallahu anh deriz veya isimlerinden sonra "r.a." diyerek bu duayı kısaltırız.

Peki bu şart mı? Bunu terk edersek ne olur. Yani Hz. Ömer (r.a.) yerine sadece "Ömer" dersek ne olur? En hafifiyle saygısızlık ve edepsizlik olur. Zira bize bu dini ulaştıran o şerefli nesle dua etmek ahde vefadır. Bizden önceki edepli nesil de böyle yaptı.

Ayrıca Tevbe suresinin 100. Ayeti kerimesinde Yüce Allah sahabeden razı olduğunu haber veriyor. Bize düşen de bu rızaya katılmaktır.

"Muhacir ve Ensar'dan yarışırcasına öne geçen ilkler ve onlara iyilik ve güzellikle uyanlardan Allah razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular." Bu nedenle de edeben: 'Hz. Ali (r.a.); Hz. Ömer (r.a.) gibi dua ve saygı cümlelerini eklemeden onları anmayalım.