Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından söylenip söylenmediği tam net olmayan, bazılarına göre de Hz. Ali'ye ait olan ders verici bir söz var. Şöyle buyururlar;

'Sevdiğini ölçülü sev gün gelir düşmanın -nefretini kazanan- olabilir. Kızdığında da ölçülü kız! Gün gelir sevdiğin olabilir. (Tirmizi, 1957; İbn Ebi Şeybe, 7/260)

Bu hadis olsun veya eser (sahabe sözlerine eser denir) olsun sürekli başucumuzda tutmamız gereken bir uyarı levhası olmalıdır. Zira bazen birini her sırrımıza muttali kılarız da ileride bunu kötü niyetli kullanacağını hesap edemeyiz. Veya birine kızarız da, hayatımız boyunca ona kin ve nefretle bakarız ki bu ikisi de İslami kriterlere göre doğru değildir.