Efendimiz (s.a.v.) tam uyuyacağı anda elini yanağının altına koyar ve şöyle buyururdu; "Allah'ım! Kullarını dirilteceğin gün beni azaba uğrayanlardan eyleme. Ben senin isminle dirilir ve senin isminle ölürüm."
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