Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Nihat Hatipoğlu > Tam uyuyacağında
NİHAT HATİPOĞLU
12 Ekim 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Tam uyuyacağında

Efendimiz (s.a.v.) uyuyacağı anda elini yanağının altına koyar ve şöyle buyururdu; "Allah'ım! Kullarını dirilteceğin gün beni azaba uğrayanlardan eyleme. Ben senin isminle dirilir ve senin isminle ölürüm."

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN