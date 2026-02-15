Çocuklar için zararlı içeriklere dijital kalkan

Her yıl şubat ayının ilk salısında dünya çapında kutlanan Güvenli İnternet Günü kapsamında, gençleri dijital risklerden korumaya yönelik yeni güvenlik uygulamaları tanıtıldı Otomatik güvenlik ayarları, ekran süresi sınırı ve ebeveyn denetim araçlarıyla desteklenen "Genç Hesapları" sistemi; gençlerin sosyal medyayı daha bilinçli ve kontrollü biçimde kullanmasını amaçlıyor

10 Şubat (her yıl şubat ayının ilk salısı) dünya çapında Güvenli İnternet Günü (Safer Internet Day) olarak kutlanıyor. Bugün, internetin daha güvenli, saygılı ve bilinçli kullanımı konusunda bireylerde farkındalık yaratmak için tasarlanmış. İlk olarak 2004'te Avrupa'da SafeBorders projesi kapsamında başlayan bu girişim, hızla uluslararası bir harekete dönüşerek 180'den fazla ülkede siber güvenlik, çevrimiçi riskler, kişisel verilerin korunması gibi konuların gündeme getirildiği bir tarih haline geldi

Dijital dünya, sunduğu sınırsız bilgi ve keşif imkanlarıyla gençler için uçsuz bucaksız bir gökyüzünü andırırken, ebeveynler bu yolculukta çocuklarının güvenliğinden endişe ediyor.

OTOMATİK KALKAN GENÇ HESAPLARI

Meta, bu endişeleri gidermek ve gençlere güvenli kanatlar takmak amacıyla 10 Şubat'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen Güvenli İnternet Günü etkinliğinde yerini aldı. Şirket, dijital dünyada ebeveynlerin yanında olmayı ve gençlere arkadaşlarıyla bağlantı kurabilecekleri güvenli ortamlar sağlamayı hedefliyor. Meta, çocuklarının sosyal ağların esiri olmadan, dijital tehditlerden uzak bir şekilde internetin sunduğu imkanlarla "uçmayı öğrenmesini" isteyen aileler için BTK iş birliğiyle yeni bir dönem başlattı.

Çocuklarının sosyal medyanın olumsuzluklarına maruz kalmadan deneyim kazanmasını isteyen aileler için geliştirilen "Genç Hesapları", Meta'nın uygulamalarını gençler düşünerek yeniden tasarlamasıyla ortaya çıktı. Bu hesaplar, çocukların yaşlarına uygun içeriklere erişmesini sağlarken istenmeyen kişilerle iletişimin önüne geçen bir kalkan görevi görüyor. Meta, gençleri otomatik olarak bu korumalı hesaplara dahil ediyor ve 16 yaşından küçüklerin bu güvenlik ayarlarını esnetebilmesi için ebeveyn izni şartı koşuyor.

UYKU MODU DEVREYE GİRİYOR

Pek çok ailenin en büyük korkusu olan ekran bağımlılığına karşı, gençlerin dijital dünyanın esiri olmasını engelleyen mekanizmalar devreye alındı. Genç Hesapları, günlük 60 dakikalık kullanım süresi dolduğunda gençlere uygulamadan çıkmaları için bildirim gönderiyor. Ayrıca, akşam 22.00 ile sabah 07,00 arasında devreye giren "Uyku Modu" sayesinde bildirimler sessize alınıyor ve gelen mesajlara otomatik yanıt verilerek gençlerin dinlenmesine olanak tanınıyor.

TEHDİTLERDEN UZAK GÜVENLİ ROTA

Gençlerin dijital yolculuklarında "türbülansa" girmemeleri için hassas içerik filtreleri de sıkılaştırıldı. Genç Hesapları'nda, insanların kavga ettiğini gösteren veya kozmetik prosedürleri tanıtan içerikler gibi hassas materyallerin Keşfet sayfasında ve Reel videolarında görünmesi sınırlandırılıyor. Ayrıca siber zorbalıkla mücadele kapsamında, rahatsız edici kelime ve ifadeleri gizleyen "Gizlenen Sözcükler" özelliğinin en gelişmiş hali aktif ediliyor.

Güvenlik duvarlarını daha da yükselten sistem sayesinde, gençler yalnızca takip ettikleri kişiler tarafından etiketlenebiliyor. Varsayılan olarak "gizli" ayarlanan hesaplar sayesinde, gençler birini takip etmedikleri sürece o kişi onların içeriklerini göremiyor ve etkileşime geçemiyor.

AİLELERE YARDIMCI PİLOT KOLTUĞU

Meta, çocuklarını en iyi tanıyan kişilerin ebeveynler olduğu gerçeğinden hareketle, onlara çocuklarının dijital uçuşunu denetleyebilecekleri araçlar sunuyor. Ebeveynler, çocuklarının mesajlarını okuyamasa da son yedi gün içinde kimlerle mesajlaştığını görebiliyor ve şüpheli durumlarda müdahale edebiliyor. Ayrıca ebeveynler, çocuklarının Instagram kullanımına günlük toplam süre sınırı koyabiliyor veya belirli zaman dilimlerinde kullanımı tamamen engelleyebiliyor.

Sadece teknik önlemlerle yetinmeyen Meta, BTK'daki etkinlikte gençlerin dijital okuryazarlığını artıracak adımlar da attı. Yapay zeka okuryazarlığı, gizlilik ve dijital etik gibi konularda düzenlenen uygulamalı aktivitelerle gençlere riskleri tanıma ve bilinçli kararlar alma becerileri kazandırılması hedeflendi. Meta, ebeveynlerin ve gençlerin bu yolculukta ihtiyaç duyacakları kaynaklara tek bir yerden ulaşabilmeleri için "Aile Merkezi" platformunu da geliştirdi.

***



KİŞİSEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİZİ ALMAYI UNUTMAYIN

Türk Telekom, sadece bağlantı hizmeti vermekle kalmayıp müşterilerinin çevrimiçi güvenliğini artırmaya yönelik çözümler de sunuyor. Bunlar hem bireysel kullanıcılar hem de kurumlar için farklı güvenlik gereksinimlerini kapsıyor Bireysel ev kullanıcıları için çözümler sunan Türk Telekom güvenli internet hizmeti için farklı profilde kullanıcılara dijital hizmetler sunuyor.

İnternete erişirken uygunsuz içerikleri engelleyen ücretsiz bir filtreleme servisi sunuyor. "Aile" ve "Çocuk" profilleriyle farklı düzeylerde içerik filtreleme yapılabiliyor. Kullanıcılar bu servisi Online İşlemler veya uygulama üzerinden kolayca etkinleştirebiliyor.

McAfee Total Protection hizmeti ile çoklu cihaz desteği ile sunuluyor. Bilgisayar, akıllı telefon ve tabletleriniz için antivirüs, kötü amaçlı yazılım ve çevrimiçi tehditlere karşı koruma sağlayan güvenlik yazılımı seçenekleri vardır.

McAfee Safe Family ile tüm aileyi kapsayan güvenlik çözümleri de mevcut. Özellikle çocuklar için tasarlanmış güvenlik ve ebeveyn kontrolü hizmetleri ile dijital ortamda daha güvenli bir gezinme ortamı sağlar.

KURUMLAR İÇİN DAHA KAPSAMLI GÜVENLİK

7/24 izleme ve müdahale ile Siber Güvenlik Merkezi üzerinden güvenlik olaylarını tespit eden ve müdahale eden hizmetler sunuluyor. Ayrıca içerik filtreleme, antivirüs, firewall (güvenlik duvarı) gibi temel siber güvenlik hizmetlerini paket halinde sağlama olanağı da bulunuyor.

Şirketler için DDoS saldırılarına karşı koruma, gelişmiş tehdit önleme ve güvenlik duvarı gibi ileri seviye çözümler de mevcut. Ayrıca veri koruma, şifreleme, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ve güvenlik denetimleri gibi standartlara uygun bilgi güvenliği politikaları uygulanıyor.