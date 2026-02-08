Yapay zeka ajanları günlük hayatı sessizce ele geçiriyor

Sabah alarmı çalmadan birkaç dakika önce evdeki yapay zekâ asistanı devreye giriyor. Günün hava durumunu, trafik yoğunluğunu ve takvimdeki ilk toplantıyı analiz eden sistem, uyku döngüsünü bozmayacak en uygun anda ışıkları yavaşça açıyor

Yeni nesil yapay zekâ ajanları, 2026 itibarıyla evlerden sokaklara, alışverişten sağlığa kadar hayatın her alanına entegre olmuş durumda. Sabah uyanma saatinden akşam evin ışıklarının kapanmasına kadar geçen sürede, ortalama bir şehirli kullanıcı farkında olmadan 20'den fazla yapay zekâ ajanıyla etkileşime giriyor. Küresel danışmanlık şirketlerinin verilerine göre, 2026 itibarıyla tüketiciye dokunan dijital servislerin yüzde 70'inden fazlası "otonom karar alabilen yapay zekâ ajanları" tarafından yönetiliyor. Bu dönüşüm, artık pilot projelerle değil; perakende, otomotiv, sağlık ve eğitim gibi ana sektörlerde gerçek uygulamalarla hayata geçmiş durumda.







GÖRÜNMEZ SATIŞ DANIŞMANLARI GÖREVDE

Evden çıkmadan önce telefona düşen bir bildirim, dün akşam bakılan ayakkabının bugün yakındaki mağazada indirimde olduğunu söylüyor. Bu öneri rastgele değil. Perakende sektöründe kullanılan yapay zekâ ajanları; kullanıcının beden ölçüsünü, önceki satın almalarını, bütçe aralığını ve hatta günün programını analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Mağazaya girildiğinde ise raflardaki dijital etiketler bile müşteriye göre fiyat ve kampanya bilgisi gösterebiliyor.

Şehir içinde yolculuk için çağrılan araç, yalnızca bir navigasyon hizmeti sunmuyor. Otonom sürüş destekli yapay zekâ ajanı; trafik, hava durumu ve sürüş alışkanlıklarını analiz ederek en güvenli ve en verimli rotayı seçiyor. Elektrikli araçlar, şarj istasyonlarının doluluk oranını da hesaba katarak duraklama planını kendi yapıyor.

Araç kiralama süreci de tamamen değişmiş durumda. Kimlik doğrulama, sözleşme, sigorta ve ödeme adımları, kullanıcıyla sohbet eden bir yapay zekâ ajanı tarafından saniyeler içinde tamamlanıyor.







SAĞLIKTA 7/24 TAKİP DÖNEMİ

Gün içinde akıllı saatten gelen bir uyarı dikkat çekiyor: Nabız ve stres seviyesinde olağandışı bir artış tespit edilmiş. Sağlık alanındaki yapay zekâ ajanları, yalnızca veri toplamakla kalmıyor; bu verileri analiz ederek kullanıcıyı olası risklere karşı önceden uyarıyor. Gerekli durumlarda doktora yönlendirme, randevu alma ve tetkik planlama da yine bu ajanlar üzerinden gerçekleşiyor. Uzmanlara göre bu sistemler, özellikle kronik hastalıkların takibinde sağlık hizmetlerine erişimi kökten değiştiriyor.

Teknoloji analistlerine göre asıl kırılma noktası, yapay zekâ ajanlarının birbirleriyle iletişim kurmaya başlaması. Evdeki enerji yönetim sistemi, şehir altyapısıyla konuşuyor; otomobil, ev takvimiyle senkronize oluyor; sağlık verileri, kişisel gizlilik sınırları içinde sigorta ve spor uygulamalarıyla entegre çalışıyor.



EĞİTİMDE KİŞİSEL EĞİTMEN DEVREDE

Akşam saatlerinde çocuklar ödev başında. Ancak karşılarında artık standart bir eğitim içeriği yok. Yapay zekâ destekli eğitim ajanı, öğrencinin öğrenme hızına ve eksiklerine göre konuyu yeniden anlatıyor, farklı örnekler sunuyor ve ilerlemeyi anlık olarak ölçüyor. Veliler ise çocuğun gelişimini tek bir panelden takip edebiliyor.

Yapay zekâ artık tek bir uygulama değil; hayatın tamamına yayılan bir "dijital refleks" haline geliyor. Ve çoğu zaman, farkına bile varmadan onunla birlikte yaşıyoruz.

***

'ERİŞİLEBİLİR TİYATRO' PROJESİ KAPSAMINDA FINDIKKIRAN BALESİNİ ERİŞİLEBİLİR KILDI

Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonuyla "Türkiye'ye Değer" projeler yürütmeye devam ediyor. Son olarak Erişilebilir Tiyatro projesi kapsamında Fındıkkıran balesi erişilebilir olarak sahnelendi







Türk Telekom, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle başlattığı 'Erişilebilir Tiyatro' projesini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sürdürüyor. Görme ve işitme engelli sanatseverler için engelleri aşan bir sanat deneyimi sunan proje kapsamında İstanbul Devlet Opera ve Balesi iş birliğiyle bu kez ilk defa bir bale etkinliği olan Fındıkkıran görme engelli sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'de dijital dönüşümün öncüsü Türk Telekom, teknolojinin sağladığı imkanları 'Türkiye'ye Değer' çatısı altında iyilik ve faydaya dönüştürmek için kurumsal sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.

AKM ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle yürütülen "Erişilebilir Tiyatro" projesi, üçüncü sezonunda da sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor. Engelli sanatseverlerin kültürel etkinliklere eşit katılımını desteklemek amacıyla görme ve işitme engelli bireyler için hayata geçirilen 'Erişilebilir Tiyatro' projesi kapsamında ilk defa bir bale etkinliği erişilebilir kılındı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneye taşıdığı Fındıkkıran, sesli betimleme uygulaması ile görme engelli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Çaykovski'nin ölümsüz müziği eşliğinde sahnelenen Fındıkkıran, masalsı atmosferi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyicilere büyülü anlar yaşatıyor. Klasik bale repertuarının en sevilen eserlerinden biri olan bu iki perdelik bale, Clara'nın yılbaşı gecesinde fındıkkıran oyuncağıyla çıktığı düşsel yolculuğu konu alıyor. Görme engelli sanatseverler sesli betimleme uygulaması ile dekor, kostüm, dansçıların hareketleri, sahne geçişleri gibi sessiz gelişen olayların anlık olarak anlatılmasıyla bu özel etkinliği ayrıntıları kaçırmadan deneyimledi.