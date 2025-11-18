Gazze soykırımı, eleştiriden her daim müstağni tutulan siyonist anlatıyı temelden sarstı.

O kadar ki "inanmışlarını" bile artık kolayından taklaya getiremiyorlar.

Hâlbuki öyle özenle inşa edilmiş bir masaldı ki, İsrail hangi katliamı yaparsa yapsın "güvenlik" tesmiye edilir, en masum İsrail eleştirisi bile "antisemitizm" heyulasıyla mahkûm edilirdi. Hâliyle, İsrail'le dayanışma refleks hâlinde tebarüz ederdi.

Şimdi öyle mi ya. Marjinal aktivistlerden maada, bizzat "ana akım" denen Batı'nın kendi evlatları artık İsrail'in mahut zokasını yutmuyor.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin "Ateşkes, İsrail'in soykırımını durdurmadı; hatta uygulanamadı bile..." şeklindeki sözleri bile bunun göstergesi.

***

"MAGA'cılar" var ya,'ın o "Önce Amerika "cı seçmenleri, İsrail'e verilen desteğin otomatiğe bağlanmasına acayip ifrit oluyorlar.Her geçen gün daha yüksek sesle "Bize ne İsrail'den, cebimizdeki paralar neden İsrail'e akıtılıyor..." diyorlar.İsrail'in "güvenlik kaygılarını" kendilerinden daha öncelikli sayılmasını içlerine sindiremiyorlar. (İsrail'in güvenlik kaygılarının da çoluk çocuk dâhil öldürme özgürlüğünden ibaret olduğunu yaşayarak gördüler.)Trump'ın "MAGA yörüngesinden" sapmasını da Amerika'daki İsrail'e bağlıyorlar.İşin en ilginç yanı, İsrail'in Amerika'da, İsrail'de olduğundan daha güçlü olduğunun görünebilir hâle gelmesi, asla yan yana gelmeyecek MAGA tabanı ile "ilerici Demokratları" buluşturmaya başladı.

***