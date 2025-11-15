"Dijital sürgün" tesmiye edebileceğimiz Alex Jones, kendi platformu (InfoWars) üzerinden Vivian Kubrick'le öyle bir söyleşi yaptı ki üzerinde ne kadar dursak azdır.

Vivian Kubrick mi?

Sinemacı, müzisyen vesaire ama en önemlisi, filozof yönetmenimiz Stanley Kubrick'in kızı.

YouTube ve Meta'nın "Gözü Tamamen Kapalı" mesabesinde tavır aldığı mezkûr söyleşi iki milyondan fazla izlendi. Ne var ki, alternatif mecraların dijital tröstler yanında devede kulak kaldığı gerçeğini değiştirmez bu.

Kaldı ki dijital sansür artık sadece içerik silmekle değil; erişimi kısmak, algoritmik karantinaya almak veya görünürlüğü yok etmek gibi yöntemlerle uygulanıyor.

Vivian'ın demesine bakacak olursak insanlar öyle bir bilgi seline maruz kalıyorlar ki hakikati ıskalıyorlar.

Haksız mı?

Hakikat bilgi eksikliğinden değil; bilgi "yoğunluğundan" erozyona uğruyor.

***

Algoritmalar hayatımıza karar veriyor, insan neredeyse risk dosyasına dönüşmüş.Fakat, insanlar susturulmuyor; kendi rızalarıyla sessizliğe terk ediliyor.buna "dijital köleliğin etik versiyonu" diyor.Sansür de eski "yasaklama" tarzından çıkıp "görünürlük öldürme" moduna geçmiş durumda.İçerik silmek yerine algoritmalar ve sınırlı erişim etiketleri devreye giriyor.Dijital tröstler marifetiyle artık neyin doğru ya da yanlış olduğu değil, neyin duyulabilir veya duyulamaz kılındığı önem taşıyor.

***