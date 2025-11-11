Hâlâ öyle mi bilmiyorum ama bir ara Samsunspor'umuz öyle Atatürk'lü formayla sahaya çıkmıştı ki ezkaza yenecek olsanız kendinizi Atatürk düşmanı gibi hissetmeniz işten bile değildi.

Trabzonspor'un da formalarında son iki maçta "En büyük Türk Atatürk" fotoğrafı vardı. (Ne ki takıma bakıyorsun tek bir Türk yok. (Pardon, var: Mustafa Eskihellaç.) Şu ironiye bakın ki Atatürk sonraki yıllarda Mustafa'yı adından çıkarıp atmıştı.)

Şimdiye değin bu ülkede sokak, cadde, meydan, bina, velhasıl her yerde Atatürk'ün adının arz-ı endam etmesini eleştiren hiçbir liberal yazarçizer, Koç Holding'in sponsorluğundaki o reklam kadar yaratıcı olmadı.

Çoluk çocuk, kadın, ihtiyar, köylü, kentli, patron, işçi herkesi Atatürk'e meftun olarak gösterip Cumhuriyetimizi adeta yeniden tanımladılar ya onu diyorum:

"Seni sevmeler cumhuriyeti..."

Trajikomik olan, Koç Holding kimi liberal yazarlar gibi eleştirmek için değil, tam tersine, Cumhuriyetimizin ayırıcı vasfı veya tanımı mesabesinde bu ifadeyle Atatürk'ün ne kadar sevildiğini (veya sevdiklerini) göstermek istedi.

Kenan Evren'in de böyle çok acımasız sevgi gösterileri vardı.

Bir defasında nereden icap ettiyse dan diye "Hangi taşı kaldırsanız altından Atatürk çıkar" demişti. (Özdeyişin kökeninin "Hangi taşı kaldırsanız altından bir pislik çıkar..." olduğunu hatırlatmama bilmem gerek var mı?)

Evren Paşa bununla da kalmamış; her bulvarın en görünen köşesinden, şehrin en hâkim çatısına kadar her yere "Atatürk 100 yaşında" yazdırmıştı.

O kadar ki, Ali Özgentürk'ün 81 yapımı "At" filminde oğlunu okutmak için köyden kente göçen seyyar satıcı Hüseyin'in (Genco Erkal) gırtlağına kadar sefalet ve adaletsizliğe batmış İstanbul'da ekmek parası kovaladığını imleyen sekans, "Atatürk 100 yaşında" yazısıyla nihayete ermişti.

***

Atatürk'ten hiç hazzetmeyenler,'ndaki "Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan" sözüne burun kıvırırlar.Halbuki,bile Atatürk'e hayrandı.(Atatürk in the Nazi Imagination), Hitler 'in Atatürk'ün öğrencisi/ takipçisi olmakla övündüğünü, "Mussolini birinci, ben ise ikinci öğrencisiyim..." dediğini nakleder. Ihrig'e göre Naziler de Atatürk'ün "Türk olmayan azınlıkları hızla ortadan kaldırmasına" hayranlık duyarlar.Gerçi, İsrail'deki Atatürk anıtına bakacak olursak Yahudiler de Atatürk'ü çok seviyorlar.Soru şudur: Nasıl oluyor da Yahudileri gaz odalarında soykırımdan geçiren Naziler ile Gazze'yi soykırımdan geçiren Siyonistler aynı anda Atatürk'ü sevebiliyorlar?

***

İşbu soruya Koç Holding zihniyetinin "Atatürk'ün büyüklüğü burada..." yollu cevap vereceği besbelli. Zira bu cevher onlarda var. Zaten bu cevher sayesinde "Seni sevmeler cumhuriyeti" reklamına sponsor olmayı başardılar.Gelgelelim, doğru cevap şudur:Atatürk'ü anti-emperyalist bir devrimci önder olarak gören, emperyalizme ve işgale karşı ulusal kurtuluş savaşının öncüsü belleyen, Kemalist rejimin sonraki yıllarda bu mirası yozlaştırdığını düşünen'leri asan CHP kökenli'ler de Atatürkçüydü.Demem o ki...Tam bağımsız Türkiye'den dem vuran Nâzım Hikmet'lerin, Deniz Gezmiş'lerin, Attila İlhan'ların Atatürk'ü; Batı'ya bağımlı, işbirlikçi, Türkiye'yi İngiltere'ye şikâyet edecek kadaruğramışların Atatürk'üne alabildiğine düşmandı.