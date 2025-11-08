Geçtiğimiz haziran ayında "New York'ta 1 Komünist Minare" başlıklı yazımda, Zohran Mamdani kasımda belediye başkanı olacak demiştim.

Bu öngörü elbette marifet değildi; herkesin beklediği bir sonuçtu.

Yine de 34 yaşındaki Müslüman kimlikli bir siyasetçinin rakibini ezip geçeceğini öngörmek, şaşma hakkımızı elimizden almaz.

Çünkü Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak tanımlayan birinin, Los Angeles'ın iki katı kadar Yahudi nüfusu olan New York'ta zafer kazanmasından söz ediyoruz.

Siyonist çevreler ve İslamofobi şarlatanları daha ilk günden "Mamdani seçilirse New York Belediyesi'ne Hamas kadrolarını dolduracak", "Arapçayı resmî dil yapacak", "Çok eşliliği serbest bırakacak" gibi iddialar üretmişti.

Dahası "çarşaf giymiş Özgürlük Heykeli" karikatürleri bile yayımlamışlardı.

***

Bizde de kara propaganda hiç eksik olmadı. Mesela,'ın Türkiye İşçi Partisi için "Komünistler iktidar olursa karılarınızı paylaşacaklar" diyorlardı.için de "Bir abdestle üç gün namaz kılıyor" lakırdısından "Gelirse herkese dört kadın verecek!" tezvirine kadar atmadıkları iftira yoktu. Hatta çok ünlü bir kadın gazeteci, 70'li yılların ortasında (mealen) "Hocam, erkeklerin dört kadınla evlenmesi düşüncesinden vazgeçemez misiniz?" diye sormuş, Erbakan da "Benim böyle bir düşüncem mi varmış!" dercesine hayretle bakakalmıştı.Merhum "eroin ticareti" yapmakla bile suçlanmıştı diyeyim de varın ötesini siz hesap edin.Demem o ki, kara propagandanın zamanı da vatanı da yok.Gelgelelim, 22 yıldır iktidarda olanüzerinden, "Şeriatı getirecekler... Herkesi zorla örtecekler..." gibi tezvirlerle seküler kesime korku pompalayan muhalif güruhun, benzer ithamlara maruz kalan'nin zaferini alabildiğine kutlaması fecaat bir patoloji örneğidir.

***