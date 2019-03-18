Elektrikli otobüste direksiyonda olmalıyız

elektrikli otomobillere değil, elektrikli ticari araçlara olan talep de büyüyor. Yapılan araştırmalara göre, küresel elektrikli otobüs pazarının 2025'e kadar yıllık 160 bin adete ulaşması bekleniyor. Bugün itibarıyla dünyada yaklaşık 400 bin adet elektrikli otobüs var. Dünyadaki toplam elektrikli otobüslerin yüzde 99'u Çin'de bulunuyor. Çin pazarının doyma noktasına yaklaşması nedeniyle, Çinli elektrikli otobüs üreticileri gözünü yurtdışı pazarlara çevirdi. Çinli markalar için en büyük potansiyel ise Avrupa'da bulunuyor. Bugün Avrupa'daki elektrikli otobüs sayısı 2 bin 200 adet. 2018'de Avrupa'da bin 516 adet elektrikli otobüs sipariş edildi. Bu otobüslerin sadece 650 adeti teslim edildi. Avrupa'nın bir numaralı otobüs imalatçısı olan Türkiye'nin de büyüyen pazardan pay alması için elini çabuk tutması gerekiyor. Türkiye'de ilk elektrikli otobüsü geliştiren Otokar, son 10 yılda cirosunun yüzde 4'ünü Ar-Ge'ye ayırıyor. Jest minibüsün elektrikli versiyonunu Avrupa'ya ihraç etmeye başlayan Karsan, elektrikli otobüs Atak'ı yola çıkarmaya yaklaştı. Anadolu Isuzu da elektrikli otobüsler üzerine çalışan firmalardan. Şirket menzili 300 km'yi bulan 8 ve 12 metrelik elektrikli otobüslerini yıl sonunda belediyelerin beğenisine sunacak. Elektrikli otobüste seri üretime hazır firmalardan biri de Temsa. Şirketin bugün itibarıyla 9 metrelik "MD9" ve 12 metrelik "Avenue Electron" ve "Avenue EV" olmak üzere üç elektrikli modeli bulunuyor.



TÜRKIYE SERI ÜRETIME HAZIR

TÜRKIYE'NIN elektrikli otobüste seri üretime hazır olduğunu söyleyen Temsa Genel Müdürü Hasan Yıldırım, "Ülkemizde elektrikli araç satışları arttıkça altyapı yatırımları da paralel bir şekilde gerçekleşecektir. Önemli olan bu sanayiyi yerli kılabilmek, pazardaki engelleri kaldırarak elektrikli araçları yaygınlaştırmak" dedi.