SUV araçlara ticari ile rakip oldu

Günümüzün modası SUV araçlara sahip olmak yüksek fiyatlar nedeniyle kolay değil. Peugeot, yenilenen ticari aracı Rifter ile daha ucuza SUV keyfi sunuyor

Türkiye'de de Avrupa'da olduğu gibi SUV araç segmenti büyüyor. SUV'ların toplam pazardan aldığı pay Ocak 2019'da yüzde 24.8'e ulaştı. Satılan 4 aracın 1'i SUV oldu. Talep artmasına rağmen bugün bir SUV sahibi olmak yüksek fiyatlar nedeniyle kolay değil. Peugeot, baştan aşağı yenilenen hafif ticari aracı Rifter ile SUV satın alamayan tüketicilere SUV keyfi sunmaya başladı. Piyasada kompakt SUV'ların başlangıç fiyatları 150-200 bin TL civarındayken, SUV görünümüne sahip Rifter'ın fiyatı 114 bin TL'den başlıyor. Rifter'ın en yüksek donanıma sahip GT-Line versiyonun fiyat etiketi ise 150 bin TL. Hafif ticari araçlarda vergi avantajı da bulunuyor. Bu yüzden ticari araçlar, binek otomobillerden daha ucuza satılabiliyor.



ÇOK AMAÇLI KULLANIM

Yeni Peugeot Rifter, SUV dünyasına özgü yüksek oturma pozisyonu, büyük tekerlekler, büyük kapı, gövde ve çamurluk kaplamaları ve tampon korumaları gibi bazı karakteristik tasarım detaylarını bünyesinde barındırıyor. Dinamik ve kompakt yapısıyla şehir içinde rahat ve pratik bir kullanım imkanı sunan Rifter, hafta sonu aktivitelerinde de farklı amaçlarla kullanılabiliyor.



PAZAR PAYI HEDEFI YÜZDE 6

PEUGEOT, piyasaya çıktığı günden bu yana 1 milyon 250 bin adet satılan Rifter'ın beşinci nesli ile iddialı. 2019'da 4 bin adet Rifter satışı hedeflediklerini söyleyen Peugeot Genel Müdürü İbrahim Anaç, Rifter'in kombivan segmentindeki payının da yüzde 15'den yüzde 18'e çıkacağını kaydetti. Anaç, "2018'de Peugeot'nun yüzde 3.9 olan hafif ticari araç pazarındaki payı 2019 sonunda yüzde 6'ya çıkacak. Toplam satışlarımız içinde ticarilerin payı da yüzde 18'den yüzde 26'ya yükselecek" dedi.



OTOMOTİVİN GELECEĞİ İÇİN YARIŞACAKLAR

OTOMOTIV sektöründe katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesini amaçlayan "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"na başvurular başladı. OİB tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde düzenlenecek yarışma, 9-10 Mayıs tarihleri arasında Sabancı Üniversitesinde gerçekleştirilecek. Yarışmada, kazananlara toplam 250 bin TL ödül dağıtılacak.



DÜNYANIN EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİSİ

JAPON otomotiv markası Nissan, elektrikli modeli Leaf 400 bin satış adedine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Dünyanın en çok satan elektrikli otomobili unvanını elinde bulunduran Leaf, son dönemde Kuzey Avrupa, Çin, Japonya ve ABD'de yoğun ilgi görüyor. Bu arada 2010'dan bu yana Leaf sahiplerinin otomobilleriyle kat ettiği yol toplamda 10 milyar kilometreyi geçti.