Moda değişti ihracat tekledi

Dizelden kaçış ve SUV modası ihracatının yüzde 80’ini Avrupa’ya yapan Türkiye’yi olumsuz etkiliyor. Bu yüzden Türkiye, SUV ve hibrit yatırımlarına hız vermeli

Avrupalı tüketicilerin otomobil tercihleri değişiyor. Hatchback, MPV gibi bir dönem popüler olan kasa tipleri yerini SUV'lara bırakmaya başladı. 2017'de yüzde 30.5 olan SUV araçların pazar payı 2018'de yüzde 35'e çıktı. Yapılan tahminlere göre 2025'te bu oran yüzde 43'e ulaşacak. Avrupa'da bir başka önemli değişiklik de dizelde yaşanıyor. Emisyon skandalı sonrası dizel otomobil satışları hızla düştü. 2013'te yüzde 52 seviyesinde olan dizelin pazar payı 2018'de yüzde 35'e geriledi. 2030'da dizelin pazar payının yüzde 10'a kadar gerileyeceği öngörülüyor. Dizelin payı düşerken, alternatif yakıtlarla çalışan araç satışlarında ise artış görülüyor. Bu değişim toplam ihracatının yaklaşık yüzde 80'ini Avrupa ülkelerine yapan Türkiye'yi ciddi şekilde tehdit ediyor. Çünkü Türkiye'de üretilen otomobillerin kasa tipleri ağırlıklı olarak hatchback ve sedan, motor seçenekleri ise benzinli ve dizel…



SUV VE DİZEL VURDU

Otomotiv Sanayi Derneği'nin 45'inci Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Haydar Yenigün de bu tehlikeye işaret etti. 2018'de toplam ihracat yüzde 1 gerilemesine rağmen, otomobildeki düşüşün yüzde 5 olduğunu hatırlatan Yenigün, bu durumun AB pazarındaki durağanlaşma ve SUV talebine olan artıştan kaynaklandığını söyledi. 2019'da da benzer bir durumun yaşanacağını anlatan Yenigün, şöyle devam etti: "İhracat pazarlarımız, AB pazarındaki gelişmeler ve Brexit'e ek olarak; SUV pazarındaki artış ve dizel talebindeki ciddi daralma bizi etkilemeye başladı. 2019'da sanayimizin toplam üretiminin 1.4 milyon adet, ihracatın ise 1.2 milyon adet civarında olmasını bekliyoruz."



OTOMOTİV KABUK DEĞİŞTIRIYOR

TÜRKIYE'DE üretim yapan otomotiv firmaları Avrupa pazarındaki değişen talebi karşılamak için önemli yatırımlara imza atıyorlar. İlk adımı atan Toyota, Türkiye'de SUV ve hibrit üretimine başladı. Onu Bursa'daki tesislerinde hibrit motor üretimine hazırlanan Oyak Renault izliyor. Hyundai Assan ise İzmit'teki tesislerinde SUV üretimi için çalışıyor.

