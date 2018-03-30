Fizik tedavi adımları avucunuzun içinde

Akıllı telefonlar fizik tedavi ve rehabilitasyon konusunda size destek olabilir. Bunun için akıllı telefonunuza iPhone veya Android telefonların uygulama mağazasından Vexrob uygulamasını indirmek yeterli oluyor.

Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı 5'inci dönem mezunları arasında yer alan Vexrob, fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinden geçen kişilere, uzmanları (doktor veya fizyoterapistler) tarafından kişiye özel egzersiz programı oluşturulmasına olanak sağlayan bir platform. Vexrob'da kişiler, mobil uygulama üzerinden kendilerine özel egzersiz programlarını video egzersizler yardımı ile uygulayabilirler.

Egzersiz yapmaları gereken zamanlarda hatırlatma gönderilerek tedavideki sürekliliklerini arttırmak amaçlanır. Uzmanlar ise hasta takibi ve tedavi değerlendirme süreçlerini yönetebiliyor. (https://vexrob.com/)

Türkiye'de özel sektör tarafından hayata geçirilen ilk girişim hızlandırma programı olma özelliği taşıyan PİLOT'un tamamlanan beş dönemi sonunda toplam 45 girişim programdan mezun oldu, bu girişimlere toplamda 2 milyon TL nakit desteği sağlandı.