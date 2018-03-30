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TİMUR SIRT
30 Mart 2018, Cuma TİMUR SIRT

Fizik tedavi adımları avucunuzun içinde

lar fizik tedavi ve rehabilitasyon konusunda size destek olabilir. Bunun için akıllı telefonunuza iPhone veya telefonların uygulama mağazasından Vexrob uygulamasını indirmek yeterli oluyor.
'un girişim hızlandırma programı 5'inci dönem mezunları arasında yer alan Vexrob, fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinden geçen kişilere, uzmanları (doktor veya fizyoterapistler) tarafından kişiye özel egzersiz programı oluşturulmasına olanak sağlayan bir platform. Vexrob'da kişiler, mobil uygulama üzerinden kendilerine özel egzersiz programlarını video egzersizler yardımı ile uygulayabilirler.
Egzersiz yapmaları gereken zamanlarda hatırlatma gönderilerek tedavideki sürekliliklerini arttırmak amaçlanır. Uzmanlar ise hasta takibi ve tedavi değerlendirme süreçlerini yönetebiliyor. (https://vexrob.com/)
'de özel sektör tarafından hayata geçirilen ilk girişim hızlandırma programı olma özelliği taşıyan PİLOT'un tamamlanan beş dönemi sonunda toplam 45 girişim programdan mezun oldu, bu girişimlere toplamda 2 milyon TL nakit desteği sağlandı.

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