İzmir ve İstanbul akıllı otobanla bağlanacak

Türkiye'de ilk kez İzmir-İstanbul otoyolunda kullanılacak mobil uygulama ile sürücüler güzergâh hakkında trafiği etkileyen özel durumlardan, geçiş ihlaline kadar pek çok konuda bilgi alabilecek.

Türkiye'nin en uzun akıllı otoyolu İstanbul-İzmir Otoyolu, uygulamaya aldığı mobil uygulama ile kullanıcılarını çok daha hızlı, güvenli ve anlık olarak bilgilendirecek.



ACİL YARDIM ÇAĞIRABİLECEK

Sürücüler, akıllı telefonlarına indirecekleri mobil uygulama sayesinde Otoyol boyunca trafik yoğunluğunu takip edebilecek, trafik akışını engelleyecek özel durumlardan haberdar olacak.

Acil bir durumda doğrudan uygulama içinden Acil Yardım Merkezi'ne ulaşıp hızlı yardım talep edebilecek sürücüler, telefonlarının konum bildirimi seçeneğini açtıkları ve uygulamaya telefon numaralarını kaydettikleri taktirde bulundukları noktaya çok daha kısa sürede yardım gelmesini temin edebilecek.

Uygulamanın en önemi faydası ise, sürücülerin telefonlarının bildirim alma seçeneğini açmaları ve plakalarını uygulamaya kaydetmeleri halinde alacakları otomatik bildirimlerle ihlalli (ödemesiz) geçişlerden anında haberdar olmaları ve cezaya girmemek için otomatik tahsilatı beklemeden yine uygulama üzerinden ödeme yapma imkânına kavuşmaları.