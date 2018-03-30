Girişimlere 6 aylık küresel destek

?StartersHub tarafından farklı ülkelerden erken aşama teknoloji girişimlerini hızlandırmak üzere ikincisi düzenlenen StartersHub XO Programı için başvurular başladı.

Bu yıl BSH Ev Aletleri, Unilever ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle başlatılacak olan program ilk aşamada 20 bin dolar ön sermaye, teknik destek, mentorluk ve network imkânları ile girişimlere özel fırsatlar sunuyor. 6 ay sonunda programı başarıyla tamamlayan girişimlere ise 250 bin dolara varan yatırım imkânı sağlıyor. Programa katılım için son başvuru tarihi 20 Mayıs 2018.

Türkiye'nin önde gelen erken aşama teknoloji girişimi yatırımcılarından StartersHub bu yıl ikincisini başlattığı girişim destek programı StartersHub XO için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım fırsatlarının yanı sıra alanında uzman mentorlardan iş ve teknik konularda eğitimler, lider firmalarla yeni iş bağlantıları ve ücretsiz ofis kullanımı gibi ihtiyaç duydukları tüm alanlarda destek sunan StartersHub, bu program ile girişimlerin hızlı bir şekilde faaliyetlerini güçlendirmelerine ve global pazara açılmalarına olanak sağlıyor.