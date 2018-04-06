Blok zinciri mercek altında

YAKIN GELECEK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 1'inci Ulusal Blokzincir Çalıştayı'nda açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, blok zincirin gelecekte ülkelerin var olup olmama kaderlerini etkileyecek çok ciddi ve önemli bir teknoloji olduğunu söyledi. Dünyadaki teknolojik gelişmelerin blok zincir alanında şekillendiğini belirten Mandal, "Türkiye'nin de bu ekosisteme dahil olması ve dijital birlikte yer alması için uluslararası işbirlikleri kurarak, teknoloji ve finans sektörleriyle entegrasyon yapılması gerekiyor" dedi. Blok zincir teknolojilerinin kamu ve özel kurumlara uyarlanması gerektiğinin de altını çizen Mandal, gerçek hayattaki uygulamalarıyla yasalardaki düzenlemeler, ekonomide ve finansal süreçlerde akıllı kontratların kullanımı ve kripto paraların güvenliği gibi konuların değerlendirildiğini söyledi.



İHTİYACA GÖRE SİSTEM

TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde geçen yıl Blokzincir Araştırma Laboratuvarı kurulduğuna dikkati çeken Mandal, laboratuvarın kamu ve özel kurum ya da kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik blok zincir teknolojilerinin altyapısının oluşturulması, kurulumu, kripto paraların güvenlik ve mahremiyet analizi, iş modelleri, finans ve kitle fonlamaları konusunda çalıştığını bildirdi.