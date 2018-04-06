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TİMUR SIRT
06 Nisan 2018, Cuma TİMUR SIRT

İstanbul, Global Girişimcilik Kongresi için hazır

Dünyanın en kapsamlı girişimcilik ekosistemi paydaş toplantısı olarak kabul edilen (Global Entrepreneurship Congress - GEC), 16-19 Nisan tarihleri arasında 'da gerçekleşiyor. 170'den fazla ülkeden 3 binden fazla katılımcının yer aldığı kongrede 300'den fazla uluslararası uzman konuşmacı, 150'nin üstünde fazla oturumda izleyicilerle buluşacak. Kongrenin stratejik partnerliğini ise, ve üstleniyor, Levent Çakıroğlu (Koç Holding 'su) ve Mehmet Göçmen (Sabancı Holding CEO'su) de kongrede konuşmacı olarak yer alacak. GEC himayesinde ayrıca uluslararası girişimcilik paydaşı ağı GEN, melek yatırımcıları bir araya getiren GBAN, girişimcilik araştırmalarına odaklanan GERN, inovasyon ve bilim konularını ele alan GİST ve 30 ülkeden bakan seviyesinde katılımcı ağırlayan Startup Nations Ministerial'ın senelik buluşmaları ve saha ziyaretleri yer alacak. Her sene farklı bir ülkede gerçekleşen GEC'nin onuncu yılında 'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi ülkemizin girişimcilik gücünün uluslararası sahnede sergilenmesi için büyük bir fırsat olacak.

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