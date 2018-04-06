Fikri takip için yapay zekâ

HAFTANIN GİRİŞİMİ

ArtIwIse, medya kuruluşlarının kendisine ve medya takibi yapan kurumlara doğal dil işleme tekniklerini kullanarak ve makine öğrenmesiyle çalışan bulut tabanlı metin analitiği platformu hizmeti sunuyor. Fikri takip yapacak gazeteciye, araştırmacıya yapay zekâ teknolojilerini kullanan bir platformla destek sunuluyor. Sistem Türkçe destekli kurumsal arama motoruyla verilere kısa zamanda ulaşılmasını sağlıyor. Türk Telekom'un girişim destekleme programı Pilot'un 5'inci dönem mezunu olan Artiwise, birleştirilmiş arama deneyimi ile farklı platformdaki verilerinize tek bir yerden güvenli, hızlı ve basitçe erişim olanağı sunuyor. Üniversiteler ve basın kuruluşlarının gelecekte arşivlerini düzenlerken ve araştırmalara kapılarını açarken yeni teknolojilerden faydalanmaları şart. Artiwise geleceğe yönelik planlarını büyütmek isteyen tüm kurumların akıllı belleğini oluştururken destek almaları gereken bir çözümü oluşturuyor