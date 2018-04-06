Sinemia’yı uzaklarda büyütecek yatırım

HAFTANIN YATIRIMI

Türkiye'den doğan Özel Sinema Kulübü Sinemia, Slack, Box ve Intercom gibi dünyaca ünlü girişimlerin yatırımcısı olan, Silikon Vadisi, Palo Alto merkezli risk sermayesi Social Capital'den yatırım aldı. Yatırımla birlikte Avustralya ve Kanada'ya da açılan Sinemia, böylece ABD, İngiltere ve Türkiye ile birlikte toplam 16 milyar dolar pazar büyüklüğü olan 5 ülkede hizmet vermeye başladı. Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz, 3 yıldan kısa bir sürede küresel bir firmaya dönüşmenin kendileri için gurur verici olduğunu belirtti. Sinemia geçtiğimiz yıl ABD pazarına girerek büyük bir hız kazandırdığı küreselleşme sürecinde, bir büyük adım daha attı. Özel Sinema Kulübü bu yılın ilk çeyreğinde açıkladığı yatırım turuna son olarak Social Capital'in katıldığını duyurdu. Silikon Vadisi, Palo Alto merkezli risk sermayesi şirketi Social Capital, Slack, Box ve Intercom gibi dünya çapında büyük bir hızla büyüyen start-up'ların yatırımcısı olarak tanınıyor. Sinemia, Türkiye, İngiltere ve ABD'deki hızlı büyümesinin ardından, yeni yatırımla birlikte son olarak Kanada ve Avustralya'ya açıldı. Sadece Kanada'da 3'üncü haftada 250 bin dolarlık gelir seviyesine ulaşan Sinemia'nın hizmet verdiği 5 ülkedeki toplam sinema pazarının büyüklüğü 16 milyar 200 milyon doları buluyor. Dünyadaki sinema bileti pazarının büyüklüğü ise 38 milyar dolar seviyesinde.