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TİMUR SIRT
06 Nisan 2018, Cuma TİMUR SIRT

Sinemia’yı uzaklarda büyütecek yatırım

HAFTANIN YATIRIMI

'den doğan Özel Sinema Kulübü Sinemia, Slack, Box ve Intercom gibi dünyaca ünlü girişimlerin yatırımcısı olan, , merkezli risk sermayesi 'den yatırım aldı. Yatırımla birlikte ve 'ya da açılan Sinemia, böylece , ve Türkiye ile birlikte toplam 16 milyar dolar pazar büyüklüğü olan 5 ülkede hizmet vermeye başladı. Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz, 3 yıldan kısa bir sürede küresel bir firmaya dönüşmenin kendileri için gurur verici olduğunu belirtti. Sinemia geçtiğimiz yıl ABD pazarına girerek büyük bir hız kazandırdığı küreselleşme sürecinde, bir büyük adım daha attı. Özel Sinema Kulübü bu yılın ilk çeyreğinde açıkladığı yatırım turuna son olarak Social Capital'in katıldığını duyurdu. Silikon Vadisi, Palo Alto merkezli risk sermayesi şirketi Social Capital, Slack, Box ve Intercom gibi dünya çapında büyük bir hızla büyüyen start-up'ların yatırımcısı olarak tanınıyor. Sinemia, Türkiye, İngiltere ve ABD'deki hızlı büyümesinin ardından, yeni yatırımla birlikte son olarak Kanada ve Avustralya'ya açıldı. Sadece Kanada'da 3'üncü haftada 250 bin dolarlık gelir seviyesine ulaşan Sinemia'nın hizmet verdiği 5 ülkedeki toplam sinema pazarının büyüklüğü 16 milyar 200 milyon doları buluyor. Dünyadaki sinema bileti pazarının büyüklüğü ise 38 milyar dolar seviyesinde.

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