ALİ GÜLTİKEN

Maçın en iyi adamı; Karagümrük kalecisi Grbic... Yani bu şu demek; Beşiktaş'ın etkili olduğu, çok pozisyon bulduğu bir maçı geride bıraktık. Beşiktaş, uzun zamandır oyunun tamamına bu kadar hakim olduğu bir maç oynadı. Bunda Beşiktaş'ın istekli oyununun yanında, hücum tarafındaki oyuncularının etkisi büyüktü. Cerny, Jota, Cengiz ve Orkun çok istekli göründüler. Hem gol pozisyonu ürettiler hem de gollere katkı sağladılar. Cengiz, penaltıyı kaçırmış olsa da Beşiktaş tarafında en iyi oyuncuydu. Çok istekli, arzulu, deneyen bir Cengiz izledik. El Bilal oyunun içinde çok görünmese de attığı gol mükemmeldi. Orkun'un da sahada oyuna liderlik ettiği, kalitesini ortaya koyduğu bir maç oldu. Jota; golü koklayan, kaleyi düşünen bir oyuncu… Karagümrük karşısındaki futboluyla "Daha uzun süreleri hak ediyorum" mesajını da vermiş oldu. Jurasek'le ilgili sıkıntı devam ediyor gibi görünüyor. Çok güvensiz ve çok top kaybıyla oynuyor. Bu kadar pozitif bir maç içinde bile bu görüntüsünü üzerinden atamadı. Bu maçın bir diğer özelliği de Beşiktaş'ın öne geçtiği karşılaşmalarda skoru tutamaması yönündeki negatif süreci de geride bırakması oldu. Hem goller attı hem de oyunu kontrol etti. Bu Beşiktaş adına değerli bir görüntüydü. Savunmanın da hata yapmadan oynadığı bir maç oldu. Ersin için de çok rahat bir akşamdı. Tek kurtarışını maçın sonunda yaptı. Kazanmak her zaman çok güzel. Hele deplasmanda oluyorsa çok daha değerli oluyor.