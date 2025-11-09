ALİ GÜLTİKEN

Harika bir skor. Deplasmanda 3 gol bulabilmek çok keyifli. Özellikle bu kadar baskı altındayken bu oyunu ve skoru elde edebilmek Beşiktaş adına çok değerli. Özellikle ilk devre bu sezonun en iyi performansı ortaya kondu. Bu yarı 2 golün yanında fazlası da olabilirdi. Maç aslında ilk devrede bitebilirdi. Bu bölümde rakibe kendi yarı alanında yapılan baskı sonuç verdi. Ön tarafta Cerny, Toure ve Cengiz ile hareketli ve koşulu oyun Antalya'nın dengesini bozarken Beşiktaş'a da oyun zenginliği getirdi. İkinci 45'te bir dönem bu görüntüsünden uzaklaştı. Bunda yenilen golün de endişesi sebebiyet vermiş olabilir fakat dinamik bir savunma, dönem dönem yapılan etkili kontrataklar maçı Beşiktaş'ın arzu ettiği yere getirdi. Hücum aksiyonları açısından Beşiktaş iyi bir kadroya sahip. Bu oyuncular doğru kullanıldığında verim alınabiliyor. Paulista'nın Djalo ile savunma merkezinde oynaması, bu ikilinin takımı öne taşımaları ilk devredeki iyi oyunu getirdi. İkinci yarı golden sonraki savunma duruşunda da yine bu ikilinin önemli katkısı oldu. Deplasmanda farklı kazanmak hem iyi savunmadan hem doğru hücum yapmaktan geçiyor. Beşiktaş, bu ikisini de iyi yapabilen bir takım olarak sahadan mutlu ayrıldı. Oyuncuları ortaya atmadan, yeterliliklerini tartıştırmadan yalnızca işlerini doğru yaptırabilirseniz demek ki, iyi işler olabiliyormuş. Beşiktaş'ın hem oyuncusuyla hem de teknik heyetiyle sorumluluk alabilmesinin ne kadar önemli olduğunu Antalya maçında umarım herkes anlamıştır.