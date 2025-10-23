ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş'ın sevinmesi değil, bayram yapması gereken bir galibiyet. Oyunu rakibe bu kadar verip neredeyse topa hiç temas etmeden oynanan bir 90 dakikanın sonucunda iki farklı kazanmak mükemmel bir duygu. Beşiktaş'ın oyun bulmaktaki zorlu süreci Konya'da bir kez daha gördük ki, adım adım ilerliyor. Futbolun en temel gerçeklerinden birisi savunma. Bunun çeşitli uygulama şekilleri var. Hepsinin sonucu gol yememeye odaklı. Beşiktaş, Konya'da maçın ana unsurunu bunun üzerine kurdu. Maçın yıldızı da bu yüzden savunma oyuncuları Emirhan ve Paulista oldu. Karşılaşmanın büyük bir bölümünü kendi yarı alanında kalıp oynamak bir tercih meselesi ama biraz daha agresif ikinci bölge savunmasıyla rakip sahada daha fazla pozisyon üretilebilirdi. Bu tür zorlu maçlarda orta alan oyuncularının biraz daha oyuna müdahil olması önemli. Orkun'u, Rafa'yı, Ndidi'yi gözler oyun içerisinde aradı. Bir diğer yandan bu kadar sabırlı ve temkinli oyun dakikalar ilerledikçe rakipte de daha fazla açıklar oluşturdu. Abraham'ın attığı gole baktığımızda kontratak pozisyonunda yakalanan alan Beşiktaş'a skor olarak döndü. Oyunu bir kenara koyup, skorun 2-0 olması tarafından baktığımızda Beşiktaş adına güzel bir akşam diyebiliriz. Konyaspor karşısında alınan skor, camianın işlerin daha iyiye gitmesi, oyunun daha iyi olması yönündeki beklentilerini ve ümitleri tazeledi.