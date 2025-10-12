ALİ GÜLTİKEN

Futbolun kendi içerisinde çok basit kuralları var. Amatör maç için de Şampiyonlar Ligi için de milli takım seviyesi için de olmazsa olmazlar var. Birinci şart, motivasyonun yüksek olacak. Futbolda yüzde 99 yetmez, kazanan taraf her zaman yüzde yüzle sahadadır. Seviyeler değil, yüksek performanslar konuşur. Milli Takımımız maçın ilk yarısını kendine göre biraz daha gevşek bir seviyede oynadı. Futbolun kesin cevaplarından birini de ilk yarının sonunda elde ettiği skorla gördü.

İkinci yarı tamamen bu bahsettiğimiz ayarlara dönen, döndüğü andan itibaren de farkını yansıtan keyifli bir Milli Takım oyunu izledik. Bu yüksek temponun içine üstün yetenekler de girince arzu ettiğimiz skoru çok erken yakaladık. Kenan soyadı gibi parlayan bir yıldız olarak sahadaydı ve oyunu Bulgaristan adına erken bitiren futbolcu oldu. Hakan'ın, Arda'nın usta ayaklarına, Orkun'un da aynı seviyede eşlik etmesiyle oyun bizim açımızdan hem keyifli hem de büyük bir güvenle izlenir hale geldi. Bu maçın bize gösterdiği diğer bir şey de futbolda hangi skoru alırsanız alın, bitiş düdüğünden itibaren geçmişte kalmıştır. Milli Takımımız, gördük ki Bulgaristan maçına bir önceki karşılaşmanın tortusunu taşımadı. Bir sonrası için de olması gerektiği gibi iddiasını ortaya koydu. Yetenekler, birlikte hareket ettiğinde içine mücadeleyi ve azmi de kattıklarında sonuç doğal olarak dün akşamki gibi oluyor.