ALİ GÜLTİKEN

Başlangıç için doğru bir oyun stratejisi, sakin, dengeli, akıllı bir şekilde kontrolü rakibe vermeden devam eden bir süreç. Doğru bir çıkışla atılan 1 gol. Rakibi eksik bırakmak, sayısal üstünlüğü yakalamak tüm bunlar Beşiktaş'ın maç öncesi olmasını isteyeceği ve yakaladığı avantajlardı. İlk yarının bitimine kadar bu durum anlayışla karşılanabilirdi. İkinci yarı başlangıcıyla bambaşka bir durum ortaya çıktı. Sanki ilk yarıda elde ettiği avantajlar çokmuş ve rakip eksik değilmiş gibi kendi alanında bekleyen, baskı yapmayan bir Beşiktaş, anlaşılamaz hale geldi. Bu kadar önemli avantaja sahipken, ikinci devrede baskıyı senin yapman gerekirken, bunu gerçekleştirdiğinde rakibini zorlayabilecek birçok silahın varken bunların tam tersini yapmak anlaşılır bir durum değil. Beşiktaş'ın eline geçirdiği bu kadar önemli avantajı kullanamamış olmasının anlaşılır yanı yok. Bu maçta elde edilecek 3 puan yalnızca Beşiktaş'ı zirve yarışına sokmakla kalmayacak, ligin de zirvesini yeniden dizayn edecekti. Bunlar her zaman ele geçmez. Burada kaybedilen sadece 2 puan değil çok daha fazlası.