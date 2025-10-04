ALİ GÜLTİKEN

Klasik bir cümle ile başlayalım… Derbilerin favorisi olmaz. Ama derbiye daha avantajlı geliyormuş gibi algılar olabilir. Bu her derbi öncesi kaçınılmaz bir durum. Ev sahibi G.Saray, Liverpool'a karşı çok etkileyici bir galibiyet aldı. Skor kadar, kurgulanan ve uygulanan oyun da çok başarılıydı. %100 motivasyon, %100 taktik disiplin, %100 yakın temas ile oynayan G.Saray, bu azminin karşılığını çok etkileyici 3 puan ile aldı. Arkasından oynanacak bir derbi, lig açısından önemli, özellikle üst üste bu kadar kazanan ligin lideri açısından bunu devam ettirmek için farklı bir konumda. Buradaki etkileyici nokta G.Saray, Beşiktaş maçında da, Liverpool karşısında sergilediği yüksek motivasyonu yansıtabilecek mi? G.Saray açısından işin temel noktası burası görülüyor. Kadro olarak yıllardır devam eden istikrarının yanında önemli bir oyun kurgusu da var. Bunları hangi ölçüde yansıtabilecek onu derbide izleyeceğiz. Beşiktaş açısından bambaşka bir görüntü var. Hâlâ bir kadro inşası içerisinde. Sergen hoca ile birlikte görülen değişim kıpırtıları sağlıklı bir oyun uygulamasına doğru gidiyor. Özellikle orta alan ve hücumda Beşiktaş'ın her takımı içeride dışarıda zora sokacak, gol bulacak oyuncuları var. Bir de derbi motivasyonu eklediğinizde Beşiktaş'ın da G.Saray kadar bu maçın ortağı olduğunu görebiliyoruz. Bu maçın lig dengesi için çok önemi var. Kazanarak bitirecek Beşiktaş, hem kendisi hem de diğer şampiyonluk rakipleri açısından lige yeni denge getirir.