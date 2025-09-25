ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş sezona yeniden başladı. Kayseri'deki galibiyet bundan önceki hesabı kapatmış gibi görünüyor. Bu da çok olumlu. Bu başarılı adımın atılmasında yine Rafa Silva var. Dün akşamki performansıyla bir kez daha gördük ki, Rafa bu takımın her şeyi değil ama çok şeyi. İşin içine girdiğinde arkadaşlarını da bu yola sokuyor. Orkun'un kaliteli paslarına hedef gösteren oyuncu olarak yine Rafa vardı. Abraham'ın sahanın içinde etkili olduğu bölümlerde yine Rafa Silva başroldeydi. Bu kadar istekli ve arzulu olduğu bir maçı kariyer skoru olan üç golle taçlandırması da dün akşama çok yakıştı.

Skor kadar takımın oyun isteği ve tüm maçın içerisinde olması da çok değerliydi. Devrim'in şans alması ve bunu çok iyi kullanması Beşiktaş'a artı bir oyuncu kazandırdı.

Dün akşam Beşiktaş açısından üç puan ve bireysel kazanımlar çok güzel tatlar bıraktı ama daha da önemlisi; bir takım oyununun inşa edildiği ve bunun üzerine konularak daha iyi bir futbolun oluşacağı görüntüsünün ortaya çıkmasıydı.