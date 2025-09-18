ALİ GÜLTİKEN

Tedesco'nun, takımı tanıyana kadar geçireceği süre, F.Bahçe açısından çok önemli. Bir takımı dışarıdan görmekle bire bir çalışmak arasında büyük farklar var. Geçmiş dönemden kadro istatistiklerine bakarak oynatmaya çalıştığı bazı oyuncuların ısrarından çok çabuk vazgeçmesi gerekiyor. Bu isimlerin başında Szymanski geliyor. Zaten mecburi bir kadroyla gelmişken bu tip birkaç oyuncu üzerinde ısrar ettiğinizde kâbuslar yaşayabilirsiniz. Oyunun ilk yarısı zaten F.Bahçe adına tam bir kayıptı. Fakat Tedesco oyunun gösterdiği şeyleri değiştirmekte biraz fazla bekledi. Özellikle Oğuz'un yerine öncelikli olarak Szymanski'nin oyundan çıkması daha isabetli olurdu. İrfan Can'ın çok daha önce alınması gerektiğini zaten girdikten sonraki performansı da ortaya koydu. Oyun birçok şeyi gösteriyor derken santrfor pozisyonunda Talisca'nın arkası dönük bir şekilde oynayamayacağı da F.Bahçe tarafından bir kez daha görüldü. Bu maçı kulübeden gelen kaliteli ayakların değiştirebileceği duygusu 2 golle tam yerini bulmuşken İrfan Can Eğribayat'ın affedilmez hatası, F.Bahçe için ağır bir fatura oldu. Bu maçta bir kez daha gördük ki kadro da, kadroyu seçen teknik adamın iradesi de doğru şekilde yönetebilmek de önemli.