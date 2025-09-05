ALİ GÜLTİKEN

Bu seviyelerde deplasmanda maça golle başlayabilmek büyük avantaj. Rakibinizi hem şoka sokuyorsunuz hem de oyun stratejisi sizin lehinize dönüyor. Cebimize koyduğumuz bu avantajı da maçın genelinde çok iyi kullandık. Gürcistan'ın skoru eşitleme çabası ile beraber doğal olarak alanları da beraberinde getirdi. Bu aslında bizim kadromuza baktığımızda bizim de olmasını istediğimiz bir durumdu. Ofansif oyuncularımıza baktığımızda hepsi bu tür bir oyun için biçilmiş kaftanlardı. Kerem, Kenan, Arda ve Yunus gibi oyuncular alanını çok iyi kullanan, birebiri iyi oynayabilen çabuk futbolcular. Hem ilk yarının son dakikalarında hem de ikinci yarının başlangıcında bu oyuncuların usta işi icraatları ile 3 gollü harika bir skor yakaladık. Genç bir kadromuz var. Yeteneklerimizin hepsi de göz kamaştırıyor. Sorumluluk alabilen, inisiyatif kullanabilen, sahada karakter koyabilen oyunculara sahibiz. Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğinde çok organize bir Milli Takım izledik. Bu kadar güzel işin içinde Barış Alper önde başlasa belki oyunun dengesi bizim tarafımızda olabilirdi diyecektik ki gördüğü kırmızı kart ile bu cümleyi yutkunmak zorunda kaldık. Eksik kaldıktan heyecanımız arttı. Gürcistan, skoru 3-2'ye getirse de Merih'in, Abdülkerim'in, Mert'in, Eren'in, Uğurcan'ın direnci ve sağlam duruşları Milli Takım'ı istenen noktaya getirdi. Biraz heyecan her zaman iyidir, formda tutar!