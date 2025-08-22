ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş, galibiyetle bitirebilseydi elbette çok daha keyifli olurdu ama alınan sonuç beraberlik olsa da oynanan futbol ve sahadaki mücadele galibiyet kadar değerliydi. Solskjaer'den sürpriz bir hamle gördük. Sistemi değiştirerek oynama düşüncesi oyun olarak da sürpriz yaratmadı. Seçim olarak sürpriz yaratmış olsa da ortaya konularn futbol son derece tatmin ediciydi. Özellikle savunmanın dizilişiyle birlikte orta alanın oyun içerisinde aldığı pozisyon Beşiktaş'ı hem oyun içerisinde tuttu hem de oyuna ortak etti. Oluşan beklentilerle bazı futbolcuların baskı altına girdiği ve eleştirildiği dönemler olsa da Rashica attığı golle "Ben buradayım ve yoluma devam ediyorum" mesajını verdi. Deplasmanda gol bulmak kadar rakibinize gücünüzü hissettirmek de çok değerli. Beşiktaş, maçın son dakikalarına kadar rakibinin üzerine giderek bunu gösterdi. Rafa Silva'nın son dakikada yakaladığı pozisyon golle neticelense aslında Beşiktaş turu Lozan'da cebine koyup gelebilirdi. Ndidi, Abraham, Orkun ve Jurasek'in yeni transferler olarak birlikte oynamaları ve ortaya koydukları performanslar oldukça tatmin edici seviyedeydi. Futbolda "Zamana ihtiyacımız var" cümlesi, klasik bir cümledir ama doğrudur da. Fakat, bu zaman konusunun en önemli noktası süreç ilerlerken gelişmeleri de kaydedebilmektir. Beşiktaş, Lozan'da hem yeni oyuncularıyla hem de geçmişten gelen tartışılabilecek oyuncularıyla önemli bir noktaya geldiğini göstermiş oldu. Keşke galibiyet olabilseydi, alınan sonuçla birlikte ortaya konulan mücadele önümüzdeki hafta için olumlu yönde bir hedef gösterdi.