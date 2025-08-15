ALİ GÜLTİKEN

Futbolda oyunu ve skoru rakipleriniz değil kendi oyununuz belirler. Futbol hiçbir zaman boşluk kaldırmıyor. Dün akşam St.Patrick's karşısında olduğu gibi zor durumlara düşebilirsiniz. En ciddiye almadığınız rakipler bile gelir karizmanızı çizer. Beşiktaş'la rakibi arasında dağlar kadar fark var. Bu maçın Beşiktaş adına daha kolay geçebileceğini herkes öngörebilir. Ama önemli olan sahadaki oyuncuların bunun farkında olması. İlk 15 dakika yüzde 100 bir oyun ortaya konulabilseydi maç 90. dakika sonunda değil ilk çeyrekte Beşiktaş lehine bitebilirdi. Ama anladığımız kadarıyla Beşiktaşlı oyuncular uzun süredir taraftar ve camiasını germeyi tercih ediyor. İkinci yarı işi ciddiye alınca olması gerektiği gibi tablo da değişti. Buna kulübeden gelen oyuncuların katkısı var gibi görünse de gerçek sebep takımın ciddiyetin farkına varıp işlerinin başına dönmeleriydi. Bu maçları izlerken doğal olarak camia bir yandan da yeni transferlere odaklanıyor. Abraham dışında sınıfı geçtiklerini de söyleyemeyiz. Jurasek şu ana kadar ki performansıyla ciddi endişe yaratıyor. Orkun'un top kullanma kabiliyeti yüksek ama bunu Beşiktaş'ın tempo yükselten oyuncusu durumuna gelerek ortaya koymalı. Lig başladı, Avrupa maçları devam ediyor. Çıtayı artık yukarı çıkarma zamanı geldi. Umarız ilk yarıdaki oyundan kendi adına gerekli olan bölümü almışlardır.