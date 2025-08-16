ALİ GÜLTİKEN

Galatasaray, istikrarlı yürüyüşüne emin adımlarla devam ediyor. 'İstikrar' kelimesi aslında bizim ülkemizde çok karşılığını bulan bir kelime değil. Bu kelimeyi hele futbolda kullanabilmek neredeyse mümkün değil. Ülke futbolumuzun dalgalanmalarına baktığımızda bu olguyu cımbızla arıyoruz. O yüzden G.Saray'ın 3 yıl üst üste şampiyonluğundan sonra tekrar lige aynı iştahla başlaması ve bunu tavizsiz bir süreç gibi yaşaması önemli bir örnek oluşturuyor. Bunda takımın lideri Okan Buruk'un büyük payı var. Aynı istek ve coşkuda tutarak hedeflerini vazgeçilmez bir unsur olarak gösteriyor. Takım da bunu benimsemiş durumda.

Rakibin erken eksik kalması, oyunu biraz daha rahatlatmış olsa da genel olarak sahadaki sisteme ve oyuna bağlılık işi daha da kolay hale getirdi. G.Saray'ın en yenisi Sane. Projektörler biraz daha fazla onun üzerinde. Görüntüsü, hâlâ adaptasyon sürecine ihtiyacı varmış gibi bir fotoğraf veriyor. Aslında onu rahatlatacak süreç, Osimhen ve İcardi'nin takıma adaptesiyle ortaya çıkacak. Barış Alper, G.Saray'ın vazgeçilmezi. Çok önemli katkıları var. Attığı gol de çok önemli bir Barış Alper karakterinin göstergesiydi. Osimhen ve İcardi'nin dönüşleriyle beraber bu bölgenin esas oğlanları kadroda ikinci yarıda olduğu gibi yer alacaklar. Bu ikiliyle G.Saray'ın hücum zenginliği artıyor. Özellikle Sane gibi oyuncuları daha çok oyunun içine alacaklar. G.Saray'ın muazzam bir hücum oyuncusu havuzu oluştu. Bunların kadro içi rekabeti de dün olduğu gibi gol olarak dönecektir.