ALİ GÜLTİKEN

İkinci yarıda Rafa Silva, Mario, Abraham, Rashica ile yakalanan pozisyonlar gole çevrilebilse, Beşiktaş bu maçı çok büyük bir farkla kazanabilirdi. Bunların hepsi ikinci yarıdaki Beşiktaş'ın ortaya koyduğu etkili oyunun sonucunda gelen organizasyonlar oldu. 'Beşiktaş bu maçı kazanacak' hissini taraftar son dakikaya kadar kaybetmedi. Bunda ortaya koyulan performansla birlikte yakalanan bu fırsatların da elbette büyük etkisi oldu. Maçın ilk 25 dakikası içinde Beşiktaş, bu performansın benzeri ile sahadaydı. Fakat ilk yarının ikinci bölümünde oyundan kopulan, rakibin Thiam-Halil ve Serdar ile oluşturduğu çabuk ve etkili ataklar Beşiktaş'ın bu bölümde dengesini biraz bozdu. Yenilen gol de bu bölümde geldi. İkinci yarı toparlanan, oyuna iyi başlayan, etkili şekilde rakip ceza sahasına giden, camiayı ümitlendirecek bölümler oldu. Uzatmaların son saniyesine kadar bu hissi sahada diri tutabilen Beşiktaş, oyunu Rafa Silva ile de 'bu maç benim hakkımdı' imzasını sahanın çimlerine kazımış oldu. Maçın bu şekilde, son saniyeye kadar bastırılıp kazanılması oyuncuları da çok daha etkili ve başarılı hale getirecektir. Bu ruhu ileriki haftalarda çok daha net göreceğiz.